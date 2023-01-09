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Новости

09 января, 20:00

Общество

Новости часа: власти ДНР сообщили о трех раненых в результате обстрела Донецка 8 января

Новости часа: власти ДНР сообщили о трех раненых в результате обстрела Донецка 8 января

Летевший из Москвы в Гоа самолет Azur Air экстренно сел после сообщения о мине

Новости часа: МЧС сообщило об эвакуации пассажиров самолета Ан-2 в НАО

Новости часа: электронный полис ОМС теперь можно оформить через госуслуги

ВСУ продолжали обстрелы Донбасса в период прекращения огня – МО РФ

Спасатели начали эвакуацию пассажиров самолета Ан-2, совершившего жесткую посадку в НАО

Машина сломалась у преступников во время ограбления банка в Забайкалье

Десять человек пострадали и двое погибли после жесткой посадки самолета Ан-2 в НАО

Новогодняя елка упала на людей в центре Мурманска

Инспекторы ДПС догнали на дороге трижды судимого водителя в Хакасии

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Власти ДНР сообщили о трех раненых в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны ВСУ. Украинская армия продолжала обстрелы Донбасса в период прекращения огня.

Более 12 тысяч поздравительных открыток отправили москвичи участникам СВО. Об этом сообщил Сергей Собянин, когда подводил итоги новогодних мероприятий в Москве.

В 2022 году продажи новых легковых автомобилей в России сократились на 59%. Таковы данные аналитического агентства.

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