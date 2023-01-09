Новости часа: власти ДНР сообщили о трех раненых в результате обстрела Донецка 8 января

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Власти ДНР сообщили о трех раненых в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны ВСУ. Украинская армия продолжала обстрелы Донбасса в период прекращения огня.

Более 12 тысяч поздравительных открыток отправили москвичи участникам СВО. Об этом сообщил Сергей Собянин, когда подводил итоги новогодних мероприятий в Москве.

В 2022 году продажи новых легковых автомобилей в России сократились на 59%. Таковы данные аналитического агентства.