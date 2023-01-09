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Новости

09 января, 19:00

Общество

Новости часа: МЧС сообщило об эвакуации пассажиров самолета Ан-2 в НАО

Новости часа: МЧС сообщило об эвакуации пассажиров самолета Ан-2 в НАО

Новости часа: электронный полис ОМС теперь можно оформить через госуслуги

ВСУ продолжали обстрелы Донбасса в период прекращения огня – МО РФ

Спасатели начали эвакуацию пассажиров самолета Ан-2, совершившего жесткую посадку в НАО

Машина сломалась у преступников во время ограбления банка в Забайкалье

Десять человек пострадали и двое погибли после жесткой посадки самолета Ан-2 в НАО

Новогодняя елка упала на людей в центре Мурманска

Инспекторы ДПС догнали на дороге трижды судимого водителя в Хакасии

Машина загорелась на Рябиновой улице в Москве

Новости часа: борт санавиации вылетел к месту жесткой посадки Ан-2 в НАО

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. МЧС сообщило об эвакуации пассажиров самолета Ан-2, совершившего жесткую посадку в Ненецком автономном округе. Сообщается, что двенадцать человек находились на борту воздушного судна.

Более миллиона заявлений на единое пособие на детей подали на госуслугах. Об этом рассказали в Минцифры.

Почти семь миллионов человек посетили парки столицы в новогодние каникулы. Сергей Собянин подвел итоги новогодних мероприятий в Москве.

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