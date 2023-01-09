Новости часа: МЧС сообщило об эвакуации пассажиров самолета Ан-2 в НАО

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. МЧС сообщило об эвакуации пассажиров самолета Ан-2, совершившего жесткую посадку в Ненецком автономном округе. Сообщается, что двенадцать человек находились на борту воздушного судна.

Более миллиона заявлений на единое пособие на детей подали на госуслугах. Об этом рассказали в Минцифры.

Почти семь миллионов человек посетили парки столицы в новогодние каникулы. Сергей Собянин подвел итоги новогодних мероприятий в Москве.