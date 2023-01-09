09 января, 19:00Общество
Новости часа: МЧС сообщило об эвакуации пассажиров самолета Ан-2 в НАО
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. МЧС сообщило об эвакуации пассажиров самолета Ан-2, совершившего жесткую посадку в Ненецком автономном округе. Сообщается, что двенадцать человек находились на борту воздушного судна.
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