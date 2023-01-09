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09 января, 17:45

Происшествия

Десять человек пострадали и двое погибли после жесткой посадки самолета Ан-2 в НАО

Десять человек пострадали и двое погибли после жесткой посадки самолета Ан-2 в НАО

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Десять человек получили травмы и двое погибли после жесткой посадки самолета Ан-2 в НАО. По предварительной информации, инцидент произошел из-за обледенения воздушного судна. Следственный комитет уже возбудил дело.

Стало известно, что два вертолета Ми-8 со спасателями и медиками на борту готовы вылететь к месту происшествия, как только позволят метеоусловия. Об этом сообщил сообщил губернатор региона. Полет займет около двух часов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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