Десять человек пострадали и двое погибли после жесткой посадки самолета Ан-2 в НАО

Десять человек получили травмы и двое погибли после жесткой посадки самолета Ан-2 в НАО. По предварительной информации, инцидент произошел из-за обледенения воздушного судна. Следственный комитет уже возбудил дело.

Стало известно, что два вертолета Ми-8 со спасателями и медиками на борту готовы вылететь к месту происшествия, как только позволят метеоусловия. Об этом сообщил сообщил губернатор региона. Полет займет около двух часов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.