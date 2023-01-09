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Происшествия

Инспекторы ДПС догнали на дороге трижды судимого водителя в Хакасии

Инспекторы ДПС догнали на дороге трижды судимого водителя в Хакасии

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В Хакасии инспекторы ДПС догнали на дороге трижды судимого водителя на подложных номерах. Сотрудники попытались остановить машину для проверки документов, но водитель проигнорировал требование инспекторов и захотел скрыться.

Во время погони водитель врезался в ограждение и был задержан. Выяснилось, что он ездил под чужими номерами и незаконно работал таксистом, хотя ему это запрещено по решению суда. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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