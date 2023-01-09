Новости часа: борт санавиации вылетел к месту жесткой посадки Ан-2 в НАО

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Борт санавиации вылетел к месту жесткой посадки Ан-2 в Ненецком округе. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Электронный полис ОМС теперь можно оформить через портал госуслуг. Об этом рассказали в Минцифры.

Рынок новых автомобилей в России в 2022 году сократился на 59%. Соответствующие данные приводит агентство "Автостат".