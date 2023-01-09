Новости часа: самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в НАО

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в НАО. По предварительным данным, два человека погибли.

Первые социальные выплаты медработникам первичного звена направят в феврале. Об этом рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Сотрудники ЦППК из-за морозов предложат пассажирам чай на пяти станциях в вечерний час пик. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.