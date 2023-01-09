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Общество

Новости часа: самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в НАО

Новости часа: самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в НАО

Москвичи сообщили о пожаре на Аэродромной улице

Новости часа: кабмин РФ установил спецвыплаты для медиков дефицитных специальностей

Часть багажа вылетела из самолета в Якутии из-за открывшегося при взлете люка

Самолет Ан-2 с пассажирами совершил жесткую посадку в НАО из-за обледенения

Река Ока разлилась и подтопила дорогу в один из поселков в Московской области

Новости часа: в "МОЭК" оценили ситуацию после аварии с трубами на проспекте Мира

Борт Ан-26 разгерметизировался во время рейса в Магадан

В театре на московском Арбате обокрали двух актрис

Следователи возбудили уголовное дело после пожара в жилом доме в Уфе

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в НАО. По предварительным данным, два человека погибли.

Первые социальные выплаты медработникам первичного звена направят в феврале. Об этом рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Сотрудники ЦППК из-за морозов предложат пассажирам чай на пяти станциях в вечерний час пик. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

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