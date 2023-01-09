Часть багажа вылетела из самолета в Якутии из-за открывшегося при взлете люка. Об этом рассказали в пресс-службе регионального следственного управления Следственного комитета РФ. По факту происшествия проводится доследственная проверка.

Ранее сообщалось, что борт Ан-26 разгерметизировался во время рейса в Магадан. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета. По последним данным, люк открылся из-за срыва замков грузовой рампы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.