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Происшествия

Часть багажа вылетела из самолета в Якутии из-за открывшегося при взлете люка

Часть багажа вылетела из самолета в Якутии из-за открывшегося при взлете люка

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Часть багажа вылетела из самолета в Якутии из-за открывшегося при взлете люка. Об этом рассказали в пресс-службе регионального следственного управления Следственного комитета РФ. По факту происшествия проводится доследственная проверка.

Ранее сообщалось, что борт Ан-26 разгерметизировался во время рейса в Магадан. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета. По последним данным, люк открылся из-за срыва замков грузовой рампы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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