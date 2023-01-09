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Общество

Новости часа: в "МОЭК" оценили ситуацию после аварии с трубами на проспекте Мира

Новости часа: в "МОЭК" оценили ситуацию после аварии с трубами на проспекте Мира

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Жителей дома на проспекте Мира обеспечили горячей водой и теплом после аварии с трубами. Об этом рассказали в "МОЭК".

Следователи в Якутии проводят проверку после инцидента с разгерметизацией салона самолета Ан-26. Об этом сообщили в СК РФ.

С 11 января в РФ разрешат использовать камеры для наказания за выброс мусора из машины. Соответствующий закон опубликован на официальном портале правовой информации.

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