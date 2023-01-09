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Общество

Новости часа: ВСУ возобновили обстрел Донецка 9 января

Новости часа: ВСУ возобновили обстрел Донецка 9 января

Уровень воды поднялся в Оке в подмосковных Луховицах

Новости часа: Путин внес в ГД проект о выходе РФ из "антикоррупционной" конвенции

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Лидера Little Big могут привлечь к ответственности за катание на скейтборде в виде креста

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В Подмосковье женщина устроила напала на таксиста за отказ везти ребенка без кресла

Подачу газа в Лутугине восстановили после диверсии

Ночной удар ВСУ по Еленовке повредил здание местного автомагазина

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. ВСУ возобновили обстрел Донецка: они выпустили еще шесть снарядов. Об обстрелах сообщили в ТАСС.

С 11 января в РФ разрешат использовать камеры для наказания за выброс мусора из машины. Соответствующий закон опубликован на официальном портале правовой информации.

"Вкусно – и точка" не планирует выход на рынок Казахстана после объявления об уходе из страны McDonald’s. Об этом сообщили в компании.

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