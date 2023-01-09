Новости часа: ВСУ возобновили обстрел Донецка 9 января

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. ВСУ возобновили обстрел Донецка: они выпустили еще шесть снарядов. Об обстрелах сообщили в ТАСС.

С 11 января в РФ разрешат использовать камеры для наказания за выброс мусора из машины. Соответствующий закон опубликован на официальном портале правовой информации.

"Вкусно – и точка" не планирует выход на рынок Казахстана после объявления об уходе из страны McDonald’s. Об этом сообщили в компании.