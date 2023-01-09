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Следователи назвали возможные причины инцидента с самолетом в аэропорту Перми

Следователи назвали возможные причины инцидента с самолетом в аэропорту Перми

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Ошибка пилота, погодные условия, нарушения в регламенте работ наземных служб и техническая неисправность самолета. Такие причины выезда самолета за пределы взлетной полосы в Перми назвал Следственный комитет.

Утром 8 января судно В-737 при выруливании на взлетную полосу выкатилось на два метра влево за пределы взлетно-посадочной полосы. В результате самолет наехал на снежный вал. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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