Уголовное дело возбуждено после смерти пациентки в московской клинике пластической хирургии "Медлаз". По предварительным данным, 43-летняя женщина скончалась утром 7 декабря, на следующий день после проведения операции по уменьшению груди и коррекции живота.

Клиника известна тем, что в ней работает популярный пластический хирург и блогер Владимир Сафронов. Стоимость услуг в учреждении стартует от 300 тысяч рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.