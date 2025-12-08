В Москве возбуждено уголовное дело после смерти пациентки в клинике пластической хирургии

В Москве возбуждено уголовное дело после смерти пациентки в частной клинике пластической хирургии "МедЛаз" в Скатертном переулке. По предварительным данным, женщина 1982 года рождения скончалась утром 7 декабря, на следующий день после проведения операции.

Клиника известна тем, что в ней работает популярный пластический хирург и блогер Владимир Сафронов. Стоимость услуг в учреждении стартует от 300 тысяч рублей.

Как сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова, точная причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы.

