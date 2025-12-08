Форма поиска по сайту

08 декабря, 15:15

Происшествия

В Москве возбуждено уголовное дело после смерти пациентки в клинике пластической хирургии

Рыбак провалился под лед в Приморье

Грузовик перевернулся на 43-м километре внутренней стороны МКАД

Грузовик опрокинулся на МКАД в районе деревни Дудкино

Прокуратура взяла на контроль расследование смерти пациентки в столичной клинике

Подземные толчки магнитудой 5,2 зафиксировали у побережья Северных Курил

В Подмосковье задержали предполагаемого пособника телефонных мошенников

Более 400 человек эвакуировали из здания городской администрации Каширы из-за пожара

Новости мира: Таиланд нанес авиаудары по районам вдоль границы с Камбоджей

Здание городской администрации загорелось в Кашире

В Москве возбуждено уголовное дело после смерти пациентки в частной клинике пластической хирургии "МедЛаз" в Скатертном переулке. По предварительным данным, женщина 1982 года рождения скончалась утром 7 декабря, на следующий день после проведения операции.

Клиника известна тем, что в ней работает популярный пластический хирург и блогер Владимир Сафронов. Стоимость услуг в учреждении стартует от 300 тысяч рублей.

Как сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова, точная причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Максим ШаманинАлина ГилеваМария Панкратова

