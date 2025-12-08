В Подмосковье задержали предполагаемого пособника телефонных мошенников. По данным следствия, предложение о заработке ему поступило в одном из мессенджеров.

Мужчина должен был установить и поддерживать работу оборудования, которое позволяет зарубежным аферистам анонимно звонить с российских номеров. Для этого кураторы арендовали на подставных лиц несколько квартир в Электростали и предоставили все необходимые технические устройства и сим-карты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.