Новости регионов: пожар произошел в частном секторе Новосибирска

В Новосибирске всю ночь тушили пожар в частном секторе. На фоне сильного ветра огонь быстро распространился, охватив 2 дома и сараи. Также сгорели 5 автомобилей, снегоход и мотоцикл. К утру пламя удалось локализовать. Информация о погибших и пострадавших не поступала.

Тем временем в Омскве велосипедист ездил по замерзшему водоему. Очевидцы предположили, что это курьер, который решил таким образом сократить путь. При этом лед еще не успел окрепнуть и велосипедист мог провалиться.

Между тем в Кирове начался всероссийский фестиваль елок. Туда привезли более 100 праздничных деревьев из всех регионов страны и установили их в историческом центре. Каждую елку нарядили с учетом традиций и культурных особенностей регионов.

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