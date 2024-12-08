Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 декабря, 09:30

Происшествия

Новости регионов: пожар произошел в частном секторе Новосибирска

Новости регионов: пожар произошел в частном секторе Новосибирска

Новости регионов: 19 человек пострадали в результате столкновения трамваев в Перми

Новости регионов: два трамвая столкнулись в Перми

Пожар в торговом центре на северо-востоке Москвы полностью потушен

Помещение загорелось на первом этаже ТЦ на северо-востоке Москвы

Спасатели работают у ТЦ "Вавилон-92" в Москве из-за сообщений о хлопке

ДТП с участием четырех машин произошло на проспекте Маршала Жукова

Четыре машины столкнулись на проспекте Маршала Жукова

Новости мира: в Колумбии задержали одну из самых опасных преступниц в стране

Новости регионов: автобус вылетел в кювет и опрокинулся в Новосибирской области

В Новосибирске всю ночь тушили пожар в частном секторе. На фоне сильного ветра огонь быстро распространился, охватив 2 дома и сараи. Также сгорели 5 автомобилей, снегоход и мотоцикл. К утру пламя удалось локализовать. Информация о погибших и пострадавших не поступала.

Тем временем в Омскве велосипедист ездил по замерзшему водоему. Очевидцы предположили, что это курьер, который решил таким образом сократить путь. При этом лед еще не успел окрепнуть и велосипедист мог провалиться.

Между тем в Кирове начался всероссийский фестиваль елок. Туда привезли более 100 праздничных деревьев из всех регионов страны и установили их в историческом центре. Каждую елку нарядили с учетом традиций и культурных особенностей регионов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпожаробществорегионывидеоЕгор Бедуля
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика