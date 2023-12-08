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Новости

08 декабря, 19:30

Происшествия

Столичные полицейские задержали мужчину, похитившего какаду стоимостью 250 тыс рублей

Столичные полицейские задержали мужчину, похитившего какаду стоимостью 250 тыс рублей

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Мужчину ждет суд за мошенничество при покупке экзотического попугая. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

Злоумышленник обратился в зоомагазин и сообщил, что хочет приобрести какаду, а при заказе попросил оформить доставку. Курьеру он показал фальшивый чек об онлайн-оплате и забрал птицу вместе с клеткой и кормом.

Ущерб составляет почти 250 тысяч рублей. Известно, что попугай возвращен законному владельцу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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