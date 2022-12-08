В Подмосковье вычислили предполагаемого владельца алабая, который напал на собак и людей

В Подмосковье вычислили предполагаемого владельца алабая, который держал в страхе местных жителей. Ранее пес напал на нескольких собак и их хозяев.

Тогда одно животное погибло, одно серьезно пострадало, но поймать алабая не удалось. Удалось ли обнаружить опасного пса? Подтвердились ли сообщения, что его хозяин занимается собачьими боями без правил?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.