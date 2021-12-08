Обвинение попросит об аресте стрелявшего в столичном центре госуслуг

Следствие будет ходатайствовать об аресте мужчины, который устроил стрельбу в столичном центре госуслуг. Об этом рассказали в пресс-службе следственного управления СК РФ по Москве.

В рамках уголовного дела проведены обыски по месту его жительства, а в качестве свидетелей допрошены 13 человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Инцидент произошел в центре госуслуг "Рязанский" на юго-востоке Москвы 7 декабря. Стрельбу внутри помещения открыл 45-летний житель Москвы.

В результате погибли два человека – администратор центра и охранник. Еще четверо пострадали, в том числе десятилетняя девочка.

