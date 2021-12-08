Московский суд может арестовать Сергея Глазова, устроившего стрельбу в МФЦ

В Следственном комитете просят суд арестовать Сергея Глазова, который 7 декабря убил двух и ранил четырех человек в московском центре госуслуг. Обвинения подозреваемому планируют предъявить в ближайшее время.

Вооруженного ножом и пистолетом злоумышленника задержал сотрудник миграционного подразделения полиции. Глава МВД Владимир Колокольцев принял решение представить его к государственной награде.

В Сети появились первые кадры с допроса Глазова. На столе перед подозреваемым лежит пакет полный патронов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.