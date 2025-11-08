Форма поиска по сайту

08 ноября, 10:15

Происшествия

Двое человек пострадали в результате взрыва бытового газа в доме в Тульской области

Двое человек пострадали в результате взрыва бытового газа в доме в Тульской области

Двое человек пострадали в результате взрыва бытового газа в доме в поселке Куркино Тульской области, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев. Частично обрушились торцевая стена первого подъезда, кровля и перекрытия второго и третьего этажей.

Для жителей организован пункт временного размещения в школе. Пострадавшие доставлены в больницу. Возбуждено уголовное дело.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

происшествиярегионывидеоСтанислав Кулик

