Двое человек пострадали в результате взрыва бытового газа в доме в Тульской области

Двое человек пострадали в результате взрыва бытового газа в доме в поселке Куркино Тульской области, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев. Частично обрушились торцевая стена первого подъезда, кровля и перекрытия второго и третьего этажей.

Для жителей организован пункт временного размещения в школе. Пострадавшие доставлены в больницу. Возбуждено уголовное дело.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.