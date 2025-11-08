Форма поиска по сайту

Происшествия

Чемпионка по пауэрлифтингу Кристина Чистякова избила девушку в московском спортклубе

"Московский патруль": полиция ликвидировала бордель под видом ночного клуба в Москве

"Московский патруль": мужчина выбросил из окна 5-го этажа работницу интим-услуг

МАК спустя 6 лет опубликовал отчет о посадке самолета Airbus A321 в кукурузном поле

Пострадавшие от пикапера Мусаэляна в Москве девушки хотят обратиться в суд

Отдыхающие во Вьетнаме россияне не обращались в консульство из-за тайфуна "Калмаэги"

Новости мира: Трамп примет в Белом доме премьера Венгрии Орбана

Новости регионов: судно береговой охраны завалилось на бок на пирсе на Камчатке

Водитель иномарки сбил мужчину в инвалидной коляске на Ленинградском проспекте

Новости регионов: ДТП произошло на трассе Магнитогорск – Ира в Башкирии

Чемпионка по пауэрлифтингу Кристина Чистякова избила девушку в московском спортклубе. По словам пострадавшей, инцидент произошел из-за того, что она заняла место у тренажера, которое принадлежало мастеру спорта.

Чистякова же утверждает, что оппонентка долго провоцировала ее, но эти обстоятельства остались без подтверждения. Пострадавшая уже написала заявление в полицию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

