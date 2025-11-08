Чемпионка по пауэрлифтингу Кристина Чистякова избила девушку в московском спортклубе. По словам пострадавшей, инцидент произошел из-за того, что она заняла место у тренажера, которое принадлежало мастеру спорта.

Чистякова же утверждает, что оппонентка долго провоцировала ее, но эти обстоятельства остались без подтверждения. Пострадавшая уже написала заявление в полицию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.