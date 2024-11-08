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Новости

08 ноября, 11:30

Происшествия

Новости регионов: примерно 9 тысяч человек остались без отопления в Приангарье

Новости регионов: примерно 9 тысяч человек остались без отопления в Приангарье

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Около 9 тысяч человек остались без теплоснабжения в Приангарье. ЧП произошло в городе Бодайбо на северо-востоке региона. Из-за него временно закрыли детские сады. Температура воздуха на улице – 8 градусов мороза. Отопление пришлось экстренно отключить из-за резкого снижения уровня воды в реке Витим. В настоящее время коммунальщики переносят системы забора воды в более глубокое место.

Тем временем в Тюмени несколько человек пострадали в ДТП с автобусом. Его водитель спешил проехать перекресток на желтый свет, но не справился с управлением и на большой скорости врезался в столб. В этот момент в салоне находились 24 пассажира. По меньшей мере 10 из них получили травмы. Всех пострадавших доставили в больницы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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