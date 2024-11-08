Новости мира: лесной пожар в Калифорнии достиг жилых районов

Лесной пожар в Калифорнии достиг жилых районов. Власти штата срочно эвакуируют людей. Сильный ветер способствует быстрому распространению огня и мешает работе пожарной авиации. Службы спасения сообщают о первых пострадавших, несколько человек уже доставлены в больницы. Пламя охватило более пяти с половиной тысяч гектаров и пока трудно оценить масштабы разрушений.

В греческом городе Тирнавос коммунисты заблокировали дорогу автоколонне из шести грузовиков с боеприпасами для Украины. Вооружение перевозили днем мимо жилых домов. Активисты, несмотря на полицейский кортеж, заблокировали проезд. Они скандировали, что Греция не должна оказывать военную поддержку. В итоге грузовики были вынуждены развернуться и уехать.

В Амстердаме произошла массовая драка между футбольными фанатами после матча между "Маккаби" из Тель-Авива и местным "Аяксом". По информации СМИ, израильские болельщики изначально устроили стычки с таксистами и сорвали палестинский флаг с одного из домов. В ответ таксисты и болельщики начали преследовать израильтян. В результате пострадали как минимум 10 граждан Израиля. Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху потребовал направить два самолета в Нидерланды для возвращения пострадавших на родину.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.