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08 ноября, 07:15

Происшествия

Компания-перевозчик пообещала вернуть деньги туристам, застрявшим на лайнере в Японии

Компания-перевозчик пообещала вернуть деньги туристам, застрявшим на лайнере в Японии

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Более 500 россиян застряли в Японии из-за поломки круизного судна. Компания-перевозчик пообещала вернуть полную стоимость круиза и компенсировать перелет, но деньги можно перевести только на зарубежные карты, которых у многих нет.

Туристы обратились за помощью в российское консульство, которое связалось с иммиграционной службой Японии для содействия в выезде. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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