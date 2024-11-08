Компания-перевозчик пообещала вернуть деньги туристам, застрявшим на лайнере в Японии

Более 500 россиян застряли в Японии из-за поломки круизного судна. Компания-перевозчик пообещала вернуть полную стоимость круиза и компенсировать перелет, но деньги можно перевести только на зарубежные карты, которых у многих нет.

Туристы обратились за помощью в российское консульство, которое связалось с иммиграционной службой Японии для содействия в выезде. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.