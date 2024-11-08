Пожар произошел в мебельном салоне на юге Москвы

Мебельный салон загорелся на юге Москвы в ночь на 8 ноября . Пожар случился в одноэтажном здании на Варшавском шоссе. Тушили его более 20 спасателей и шесть пожарных машин. Огонь распространился на площади в 300 квадратных метров, когда удалось локализовать пожар и ликвидировать открытое горение.

Сообщалось, что в здании находились два человека, но они успели его покинуть и никто не пострадал.

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