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08 ноября, 07:15

Происшествия

Пожар произошел в мебельном салоне на юге Москвы

Пожар произошел в мебельном салоне на юге Москвы

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Мебельный салон загорелся на юге Москвы в ночь на 8 ноября . Пожар случился в одноэтажном здании на Варшавском шоссе. Тушили его более 20 спасателей и шесть пожарных машин. Огонь распространился на площади в 300 квадратных метров, когда удалось локализовать пожар и ликвидировать открытое горение.

Сообщалось, что в здании находились два человека, но они успели его покинуть и никто не пострадал.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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