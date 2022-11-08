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08 ноября, 22:30

Происшествия

Стала известна предварительная причина падения вертолета под Костромой

Стала известна предварительная причина падения вертолета под Костромой

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По предварительным данным, санитарный Ми-2 потерпел крушение под Костромой из-за технической неисправности либо из-за ошибки пилотирования. Об этом сообщили в экстренных службах.

Вертолет с командой медиков и пациентом на борту совершил жесткую посадку в нескольких километрах от аэропорта Сокеркино. Живы остались четверо, их госпитализировали в тяжелом состоянии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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