Омбудсмен взяла на контроль ситуацию с девочкой, выброшенной из окна 11-го этажа

Ситуацию вокруг ребенка, выброшенного матерью из окна 11-го этажа, контролируют уполномоченный по правам человека в столице Татьяна Потяева и детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская.

Уточняется, что девочка осталась жива. Ее жизни ничего пока не угрожает. Но врачи держат ее в больнице. Там она проведет достаточно времени, чтобы все опасения были сняты.

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