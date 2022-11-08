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08 ноября, 21:15

Происшествия

Омбудсмен взяла на контроль ситуацию с девочкой, выброшенной из окна 11-го этажа

Омбудсмен взяла на контроль ситуацию с девочкой, выброшенной из окна 11-го этажа

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Ситуацию вокруг ребенка, выброшенного матерью из окна 11-го этажа, контролируют уполномоченный по правам человека в столице Татьяна Потяева и детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская.

Уточняется, что девочка осталась жива. Ее жизни ничего пока не угрожает. Но врачи держат ее в больнице. Там она проведет достаточно времени, чтобы все опасения были сняты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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