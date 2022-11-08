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Новости

08 ноября, 17:15

Происшествия

Выбросившая ребенка из окна москвичка лечилась после нервного срыва – СМИ

Выбросившая ребенка из окна москвичка лечилась после нервного срыва – СМИ

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Выбросившую ребенка с 11-го этажа женщину доставили в больницу – СМИ

Психиатр прокомментировал состояние матери, которая выбросила ребенка с 11-го этажа

Московские следователи ждут возможности допросить женщину, которая 8 ноября выбросила из окна годовалую дочь. Девочка выжила, в данный момент она находится в реанимации одной из московских больниц.

Саму мать привезли в стационар в состоянии острого психоза, об этом заявили СМИ. Соседи рассказали, что после попытки убийства ребенка, женщина сидела на подоконнике, свесив ноги, а потом закрыла окно и включила на кухне газ.

Попасть в квартиру спасатели смогли только после того, как вскрыли дверь. Уголовное дело завели по статье "Покушении на убийство". В Следственном комитете сообщили, что 26 летняя москвичка была в подавленном состоянии из-за развода.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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