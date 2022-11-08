15:00Политика
Новости часа: соцслужбы Москвы готовы помочь семье после падения ребенка из окна дома
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Столичные соцслужбы готовы оказать поддержку семье, где мать выкинула ребенка с 11-го этажа. Об этом сообщили городские власти.
Никаких предварительных условий со стороны России для переговоров с Украиной нет. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
В центре и на юго-западе столицы снимают ограничения в районе станций Калужско-Рижской линии метро, которые были закрыты. Об этом рассказал Дептранс.