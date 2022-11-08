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Новости часа: соцслужбы Москвы готовы помочь семье после падения ребенка из окна дома

Новости часа: соцслужбы Москвы готовы помочь семье после падения ребенка из окна дома

ВСУ обстреляли территорию ДНР 36 раз 7 ноября

Новости часа: соседи рассказали подробности ЧП с упавшей девочкой из окна дома в Москве

Выбросившую ребенка с 11-го этажа женщину доставили в больницу – СМИ

Психиатр прокомментировал состояние матери, которая выбросила ребенка с 11-го этажа

Новости часа: СМИ сообщили о состоянии выкинувшей годовалую дочь из окна москвички

СК завел уголовное дело на мать, которая выбросила ребенка из окна квартиры на юге Москвы

Новости часа: СК РФ прокомментировал состояние женщины, которая выбросила дочь из окна

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В Москве задержали пьяного дрифтера без прав

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Столичные соцслужбы готовы оказать поддержку семье, где мать выкинула ребенка с 11-го этажа. Об этом сообщили городские власти.

Никаких предварительных условий со стороны России для переговоров с Украиной нет. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

В центре и на юго-западе столицы снимают ограничения в районе станций Калужско-Рижской линии метро, которые были закрыты. Об этом рассказал Дептранс.

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