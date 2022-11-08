Новости часа: соседи рассказали подробности ЧП с упавшей девочкой из окна дома в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Соседи женщины, которая выбросила годовалую дочь из окна, заявили, что слышали в квартире мужской голос в момент ЧП. Об этом они рассказали телеканалу Москва 24.

Российские войска сорвали попытку наступления ВСУ на краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Владелец сгоревшего клуба "Полигон" сменил арендатора перед запланированной проверкой, что сделало ее невозможной. Об этом заявили в ТАСС.