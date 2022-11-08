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Новости

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Политика

Новости часа: соседи рассказали подробности ЧП с упавшей девочкой из окна дома в Москве

Новости часа: соседи рассказали подробности ЧП с упавшей девочкой из окна дома в Москве

Выбросившую ребенка с 11-го этажа женщину доставили в больницу – СМИ

Психиатр прокомментировал состояние матери, которая выбросила ребенка с 11-го этажа

Новости часа: СМИ сообщили о состоянии выкинувшей годовалую дочь из окна москвички

СК завел уголовное дело на мать, которая выбросила ребенка из окна квартиры на юге Москвы

Новости часа: СК РФ прокомментировал состояние женщины, которая выбросила дочь из окна

Жильцов четырехэтажного дома в Томске эвакуировали из-за пожара на крыше

В Москве задержали пьяного дрифтера без прав

Врачи борются за жизнь ребенка, которого мать выбросила с 11-го этажа

Новости часа: возбуждено дело по факту покушения на убийство годовалой девочки в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Соседи женщины, которая выбросила годовалую дочь из окна, заявили, что слышали в квартире мужской голос в момент ЧП. Об этом они рассказали телеканалу Москва 24.

Российские войска сорвали попытку наступления ВСУ на краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Владелец сгоревшего клуба "Полигон" сменил арендатора перед запланированной проверкой, что сделало ее невозможной. Об этом заявили в ТАСС.

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