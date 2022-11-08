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Общество

Новости часа: СК РФ прокомментировал состояние женщины, которая выбросила дочь из окна

Новости часа: СК РФ прокомментировал состояние женщины, которая выбросила дочь из окна

Жильцов четырехэтажного дома в Томске эвакуировали из-за пожара на крыше

В Москве задержали пьяного дрифтера без прав

Врачи борются за жизнь ребенка, которого мать выбросила с 11-го этажа

Новости часа: возбуждено дело по факту покушения на убийство годовалой девочки в Москве

Новости часа: Минобороны РФ сообщило о минимальной зарплате мобилизованных

ВСУ 36 раз обстреляли территорию ДНР за сутки

Сотрудники ФСБ России задержали диверсантов СБУ в Херсонской области

Женщина выбросила ребенка из окна квартиры на юге Москвы

Грузовик с ящиками овощей попал в ДТП в Реутове

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Женщина, которая выбросила годовалую дочь из окна в Москве, была в подавленном состоянии из-за развода. Об этом сообщил Следственный комитет.

Обеспечение аптек "Амоксиклавом" нормализуется в ближайшее время. Об этом рассказал Минпромторг.

ЦБ пока не видит предпосылок для дальнейшей либерализации валютных ограничений. Такое заявление сделала глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

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