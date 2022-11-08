Новости часа: СК РФ прокомментировал состояние женщины, которая выбросила дочь из окна

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Женщина, которая выбросила годовалую дочь из окна в Москве, была в подавленном состоянии из-за развода. Об этом сообщил Следственный комитет.

Обеспечение аптек "Амоксиклавом" нормализуется в ближайшее время. Об этом рассказал Минпромторг.

ЦБ пока не видит предпосылок для дальнейшей либерализации валютных ограничений. Такое заявление сделала глава Центробанка Эльвира Набиуллина.