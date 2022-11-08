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Общество

Новости часа: возбуждено дело по факту покушения на убийство годовалой девочки в Москве

Новости часа: возбуждено дело по факту покушения на убийство годовалой девочки в Москве

Новости часа: Минобороны РФ сообщило о минимальной зарплате мобилизованных

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Сотрудники ФСБ России задержали диверсантов СБУ в Херсонской области

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве завели уголовное дело по факту покушения на убийство годовалой девочки. Мать выбросила ребенка с 11-го этажа, сообщили в столичной прокуратуре.

Основная часть выплат мобилизованным не будет облагаться подоходным налогом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Полиция задержала пьяного водителя без прав за дрифт на площадке у жилого дома, рассказали в Госавтоинспекции.

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