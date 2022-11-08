Новости часа: возбуждено дело по факту покушения на убийство годовалой девочки в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве завели уголовное дело по факту покушения на убийство годовалой девочки. Мать выбросила ребенка с 11-го этажа, сообщили в столичной прокуратуре.

Основная часть выплат мобилизованным не будет облагаться подоходным налогом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Полиция задержала пьяного водителя без прав за дрифт на площадке у жилого дома, рассказали в Госавтоинспекции.