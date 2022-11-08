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ВСУ 36 раз обстреляли территорию ДНР за сутки

ВСУ 36 раз обстреляли территорию ДНР за сутки

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Украинские войска за сутки 36 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, они выпустили более 150 снарядов. При обстреле погибли два мирных жителя. Об этом сообщили в ДНР.

По последним данным Минобороны России, российские военнослужащие с начала спецоперации уничтожили 331 самолет, 170 вертолетов, 2 458 беспилотников, 387 зенитных ракетных комплексов и больше 6,4 тысячи танков и боевых машин противника.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
происшествиярегионывидеоИван Князев
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