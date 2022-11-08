11:30Происшествия
ВСУ 36 раз обстреляли территорию ДНР за сутки
Украинские войска за сутки 36 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, они выпустили более 150 снарядов. При обстреле погибли два мирных жителя. Об этом сообщили в ДНР.
По последним данным Минобороны России, российские военнослужащие с начала спецоперации уничтожили 331 самолет, 170 вертолетов, 2 458 беспилотников, 387 зенитных ракетных комплексов и больше 6,4 тысячи танков и боевых машин противника.
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