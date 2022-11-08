ВСУ 36 раз обстреляли территорию ДНР за сутки

Украинские войска за сутки 36 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, они выпустили более 150 снарядов. При обстреле погибли два мирных жителя. Об этом сообщили в ДНР.

По последним данным Минобороны России, российские военнослужащие с начала спецоперации уничтожили 331 самолет, 170 вертолетов, 2 458 беспилотников, 387 зенитных ракетных комплексов и больше 6,4 тысячи танков и боевых машин противника.

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