Новости регионов: авария с участием 38 машин произошла во Владивостоке

Авария с участием 38 машин произошла во Владивостоке утром 8 ноября. Причиной ДТП стали дождь и минусовая температура. На расстоянии в несколько метров друг от друга столкнулись по два-три автомобиля. Путепровод практически полностью заблокирован.



В Сочи жителям пятиэтажного дома, где рухнул балкон и погибли три человека, запретили выходить на балконы. Эта мера действует на время проведения экспертизы и распространяется не только на квартиры, но и на места общего пользования. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.