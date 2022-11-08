Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

10:00

Происшествия

Новости регионов: авария с участием 38 машин произошла во Владивостоке

Новости регионов: авария с участием 38 машин произошла во Владивостоке

Автомобиль перевернулся на Ярославском шоссе

Грузовик врезался в здание дома культуры в Серпухове

Украинские РСЗО нанесли удары по двум районам Донецка

Новости часа: самолет рейса Стамбул – Екатеринбург экстренно приземлился в Сочи

Новости часа: ВСУ выпустили 6 ракет из "Града" по Киевскому району Донецка

Самолет рейса Стамбул – Екатеринбург готовится к экстренной посадке в Сочи

Крупная авария с пассажирским автобусом и двумя грузовиками произошла в Турции

Новости часа: движение на МКАД в районе парка "Лосиный остров" ограничено из-за ДТП

В Лакинске случился пожар на мебельной фабрике

Авария с участием 38 машин произошла во Владивостоке утром 8 ноября. Причиной ДТП стали дождь и минусовая температура. На расстоянии в несколько метров друг от друга столкнулись по два-три автомобиля. Путепровод практически полностью заблокирован.

В Сочи жителям пятиэтажного дома, где рухнул балкон и погибли три человека, запретили выходить на балконы. Эта мера действует на время проведения экспертизы и распространяется не только на квартиры, но и на места общего пользования. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияДТПрегионывидеоАнастасия БородинаНикита Пименов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика