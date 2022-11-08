Украинские РСЗО нанесли удары по двум районам Донецка

Украинская артиллерия и РСЗО нанесли новые удары по городам Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. Снаряды прилетели в Петровский район Донецка. Артиллерия Украины нанесла сразу несколько ударов по жилым застройкам, рассказывают очевидцы. В результате обстрела погибла 14-летняя девочка.

Также удары были нанесены по Ворошиловскому району Донецка. Украинские военные выпустили шесть снарядов из РСЗО HIMARS, сообщает представительство ДНР в совместном центре по контролю и координации. Повреждения получило здание администрации донецкой железной дороги. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.