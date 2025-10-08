Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 8 октября.

Подростка из Москвы спасли после того, как он сорвался с электрички. Выяснилось, что мальчик вместе с друзьями увлекался зацепингом. В результате он упал с крыши скоростного поезда и три дня пролежал около железной дороги с переломами.

Пассажиры задержанных рейсов из турецкой Антальи Turkish Airlines могут запросить компенсацию у перевозчика. В Россию не смогли вовремя улететь сотни туристов. Изначально им предложили вернуть покупки из duty free, повторно пройти паспортный контроль и забрать багаж. Однако в авиакомпании пообещали выполнить все рейсы.

Украинские войска обстреляли поселок Маслова Пристань в Белгородской области. В результате атаки погибли трое человек, включая учительницу. Еще несколько человек получили ранения. Повреждены также жилые дома и пять автомобилей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

