08 октября, 19:15Происшествия
Новости регионов: при обстреле поселка в Белгородской области погибли три человека
В результате ракетного обстрела поселка Маслова Пристань в Белгородской области погибли двое мужчин и молодая женщина. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Есть пострадавшие – у них множественные осколочные ранения и баротравмы.
В Кемерове перед судом предстанет 33-летний предприниматель, который без лицензии поставлял алкоголь в небольшие магазины. По данным следствия, мужчина закупал спиртосодержащую продукцию через мессенджер и реализовывал ее.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.