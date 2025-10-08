Форма поиска по сайту

08 октября, 19:15

Происшествия

Новости регионов: при обстреле поселка в Белгородской области погибли три человека

Новости регионов: в Екатеринбурге столкнулись автомобили Lamborghini и Mercedes

Новости мира: власти Израиля сообщили о перехвате девяти судов у берегов Газы

Новости регионов: склад загорелся в Новосибирске

ВСУ нанесли ракетный удар по поселку Маслова Пристань под Белгородом

ДТП с участием скорой помощи произошло в столичном районе Коньково

Родственники пропавшего пловца в Босфоре заявили о сокрытии видео с соревнований

Новости мира: почти 600 застрявших на Эвересте туристов спасены

В Подмосковье нашли подростка-зацепера после падения с поезда

Взрыв и пожар произошли в гаражном кооперативе в Москве

В результате ракетного обстрела поселка Маслова Пристань в Белгородской области погибли двое мужчин и молодая женщина. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Есть пострадавшие – у них множественные осколочные ранения и баротравмы.

В Кемерове перед судом предстанет 33-летний предприниматель, который без лицензии поставлял алкоголь в небольшие магазины. По данным следствия, мужчина закупал спиртосодержащую продукцию через мессенджер и реализовывал ее.

