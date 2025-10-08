Новости регионов: при обстреле поселка в Белгородской области погибли три человека

В результате ракетного обстрела поселка Маслова Пристань в Белгородской области погибли двое мужчин и молодая женщина. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Есть пострадавшие – у них множественные осколочные ранения и баротравмы.

В Кемерове перед судом предстанет 33-летний предприниматель, который без лицензии поставлял алкоголь в небольшие магазины. По данным следствия, мужчина закупал спиртосодержащую продукцию через мессенджер и реализовывал ее.

