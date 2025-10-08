Новости мира: власти Израиля сообщили о перехвате девяти судов у берегов Газы

В Израиле власти сообщили о перехвате девяти судов, направлявшихся к берегам Газы. По данным МИД страны, участники так называемой "Коалиции флотилии свободы" пытались прорвать законную морскую блокаду. На борту находились около 100 пропалестинских активистов и гуманитарный груз стоимостью свыше 110 тысяч долларов.

Тем временем в Китае спасатели завершили масштабную операцию на Эвересте. После мощной метели со склонов горы удалось эвакуировать почти 600 туристов, еще 10 человек доставлены в промежуточный лагерь. Из-за непогоды маршруты оказались полностью завалены снегом, а видимость на отдельных участках не превышала одного метра.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.