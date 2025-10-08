Форма поиска по сайту

08 октября, 15:30

Происшествия

Новости мира: власти Израиля сообщили о перехвате девяти судов у берегов Газы

Новости регионов: склад загорелся в Новосибирске

ВСУ нанесли ракетный удар по поселку Маслова Пристань под Белгородом

ДТП с участием скорой помощи произошло в столичном районе Коньково

Родственники пропавшего пловца в Босфоре заявили о сокрытии видео с соревнований

Новости мира: почти 600 застрявших на Эвересте туристов спасены

В Подмосковье нашли подростка-зацепера после падения с поезда

Взрыв и пожар произошли в гаражном кооперативе в Москве

Три человека пострадали из-за обрушения здания в Мадриде

Новости мира: длинные очереди за топливом появились в столице Мали

В Израиле власти сообщили о перехвате девяти судов, направлявшихся к берегам Газы. По данным МИД страны, участники так называемой "Коалиции флотилии свободы" пытались прорвать законную морскую блокаду. На борту находились около 100 пропалестинских активистов и гуманитарный груз стоимостью свыше 110 тысяч долларов.

Тем временем в Китае спасатели завершили масштабную операцию на Эвересте. После мощной метели со склонов горы удалось эвакуировать почти 600 туристов, еще 10 человек доставлены в промежуточный лагерь. Из-за непогоды маршруты оказались полностью завалены снегом, а видимость на отдельных участках не превышала одного метра.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

происшествияза рубежомвидеоНаталия Шкода

