ВСУ нанесли ракетный удар по поселку Маслова Пристань под Белгородом, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Атаке подвергся физкультурно-оздоровительный комплекс. Трое человек погибли, в том числе 25-летняя учитель русского языка и литературы Евгения Кравченко. Ранены еще 10 человек, 7 из них находятся в больнице, 3 выписали домой. Оперативные службы разбирают завалы на месте, под ними могут быть люди.

