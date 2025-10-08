Форма поиска по сайту

08 октября, 11:30

Происшествия

Родственники пропавшего пловца в Босфоре заявили о сокрытии видео с соревнований

Родственники российского пловца Николая Свечникова, пропавшего 24 августа во время заплыва через Босфор, заявили о сокрытии организаторами видео с соревнований. Последний раз спортсмена видели в 500 метрах от старта, до первого моста.

В деле об исчезновении фигурируют только свидетельские показания, хотя на трассе было множество камер. В заплыве участвовали около 3 000 человек, исчезновение заметили спустя несколько часов после старта.

