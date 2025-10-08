Новости мира: почти 600 застрявших на Эвересте туристов спасены

Почти 600 туристов смогли спуститься со склонов Эвереста после мощной метели. Они находятся в одном из китайских поселков. Еще 10 человек спасатели перевезли в промежуточный пункт на пути вниз. Последствия снежной бури на восточном склоне Эвереста устраняют четвертый день. Основные маршруты полностью завалило снегом. В лагерях на разной высоте видимость местами не превышала одного метра. В общей сложности продолжить путь к вершине не смогли порядка тысячи человек. Им потребовалась помощь оперативных служб.

В Великобритании началось нашествие божьих коровок. Дома в нескольких графствах облеплены жуками. Местные жители пытаются не пускать их внутрь, но это практически невозможно. Несколько человек обратились к спасателям и в санэпидемслужбу. Биологи говорят, что божьи коровки просто ищут теплое место, чтобы перезимовать. В дикой природе они выбирают места под корой деревьев, а в городской черте теплые стены привлекают их намного больше.

