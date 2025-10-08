Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 октября, 11:30

Происшествия

Новости мира: почти 600 застрявших на Эвересте туристов спасены

Новости мира: почти 600 застрявших на Эвересте туристов спасены

В Подмосковье нашли подростка-зацепера после падения с поезда

Взрыв и пожар произошли в гаражном кооперативе в Москве

Три человека пострадали из-за обрушения здания в Мадриде

Новости мира: длинные очереди за топливом появились в столице Мали

Новости регионов: крупный пожар потушили в Екатеринбурге

Новости мира: демонстрация в Берлине переросла в столкновения с полицией и задержания

Кафе загорелось на западе Москвы

Суд арестовал владельца склада по делу об отравлении алкоголем в Ленобласти

"Московский патруль": в Москве раскрыта деятельность подпольного игрового клуба

Почти 600 туристов смогли спуститься со склонов Эвереста после мощной метели. Они находятся в одном из китайских поселков. Еще 10 человек спасатели перевезли в промежуточный пункт на пути вниз. Последствия снежной бури на восточном склоне Эвереста устраняют четвертый день. Основные маршруты полностью завалило снегом. В лагерях на разной высоте видимость местами не превышала одного метра. В общей сложности продолжить путь к вершине не смогли порядка тысячи человек. Им потребовалась помощь оперативных служб.

В Великобритании началось нашествие божьих коровок. Дома в нескольких графствах облеплены жуками. Местные жители пытаются не пускать их внутрь, но это практически невозможно. Несколько человек обратились к спасателям и в санэпидемслужбу. Биологи говорят, что божьи коровки просто ищут теплое место, чтобы перезимовать. В дикой природе они выбирают места под корой деревьев, а в городской черте теплые стены привлекают их намного больше.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияживотныеза рубежомвидеоЕвгения Мирошкина

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика