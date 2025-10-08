Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 октября, 07:45

Происшествия

Новости мира: длинные очереди за топливом появились в столице Мали

Новости мира: длинные очереди за топливом появились в столице Мали

Новости регионов: крупный пожар потушили в Екатеринбурге

Новости мира: демонстрация в Берлине переросла в столкновения с полицией и задержания

Кафе загорелось на западе Москвы

Суд арестовал владельца склада по делу об отравлении алкоголем в Ленобласти

"Московский патруль": в Москве раскрыта деятельность подпольного игрового клуба

"Московский патруль": пистолет и патроны изъяты у автомобилиста на юго-западе Москвы

"Московский патруль": подозреваемого в убийстве мужчины у станции МЦД допросили в Москве

"Московский патруль": в Москве задержаны подозреваемые в серии мошенничеств в метро

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 7 октября

Длинные очереди за топливом появились в столице Мали. Местные жители атаковали заправки. Это последствия блокады поставок горючего, которую в начале сентября объявила группа боевиков. Она напала на бензовозы, прибывших из соседних регионов Сенегала и Кот-д'ивуара.

Автомобиль президента Эквадора Даниэля Нобоа получил пулевые повреждения в результате нападения на его кортеж. Задержали пять человек. Инцидент произошел на фоне протестов, вызванных решением правительства прекратить субсидирование дизельного топлива.

Ядовитое облако накрыло город Ашаффенбург в Германии в результате аварии на гальваническом заводе. Причиной происшествия стала химическая реакция, вызванная падением металлической детали в кислотную ванну. Пострадал сотрудник предприятия.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияза рубежомвидеоНаиль ГубаевДарья Крамарова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика