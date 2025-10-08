Новости мира: длинные очереди за топливом появились в столице Мали

Длинные очереди за топливом появились в столице Мали. Местные жители атаковали заправки. Это последствия блокады поставок горючего, которую в начале сентября объявила группа боевиков. Она напала на бензовозы, прибывших из соседних регионов Сенегала и Кот-д'ивуара.

Автомобиль президента Эквадора Даниэля Нобоа получил пулевые повреждения в результате нападения на его кортеж. Задержали пять человек. Инцидент произошел на фоне протестов, вызванных решением правительства прекратить субсидирование дизельного топлива.

Ядовитое облако накрыло город Ашаффенбург в Германии в результате аварии на гальваническом заводе. Причиной происшествия стала химическая реакция, вызванная падением металлической детали в кислотную ванну. Пострадал сотрудник предприятия.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.