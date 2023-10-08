Свыше 200 тел нашли на юге Израиля, где проходил музыкальный фестиваль

На юге Израиля обнаружили погибших посетителей местного музыкального фестиваля. Всего их там более двухсот, сообщают зарубежные СМИ.

Также ранее стало известно, что число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 400 человек. Об этом заявили в местном Минздраве. На фоне последних событий российским туристам рекомендовали воздержаться от поездок в Израиль, а туроператорам – приостановить продажу путевок до нормализации обстановки.

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