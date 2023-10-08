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08 октября, 23:15

Происшествия

Свыше 200 тел нашли на юге Израиля, где проходил музыкальный фестиваль

Свыше 200 тел нашли на юге Израиля, где проходил музыкальный фестиваль

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На юге Израиля обнаружили погибших посетителей местного музыкального фестиваля. Всего их там более двухсот, сообщают зарубежные СМИ.

Также ранее стало известно, что число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 400 человек. Об этом заявили в местном Минздраве. На фоне последних событий российским туристам рекомендовали воздержаться от поездок в Израиль, а туроператорам – приостановить продажу путевок до нормализации обстановки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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