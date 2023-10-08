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08 октября, 22:15

Происшествия

Пассажиры летевшего из Тель-Авива самолета рассказали об обстановке в Израиле

Пассажиры летевшего из Тель-Авива самолета рассказали об обстановке в Израиле

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Пассажиры летевшего из Тель-Авива самолета рассказали об обстановке в Израиле.

Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 400 человек. Об этом заявили в местном Минздраве. На фоне последних событий российским туристам рекомендовали воздержаться от поездок в Израиль.

По словам пассажиров, ситуация в городе ужасная. Из бомбоубежища сразу в аэропорт, вместе с детьми. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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