Пассажиры летевшего из Тель-Авива самолета рассказали об обстановке в Израиле.

Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 400 человек. Об этом заявили в местном Минздраве. На фоне последних событий российским туристам рекомендовали воздержаться от поездок в Израиль.

По словам пассажиров, ситуация в городе ужасная. Из бомбоубежища сразу в аэропорт, вместе с детьми. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.