Смертельное ДТП произошло в Раменках. На проспекте Генерала Дорохова легковушка протаранила мачту городского освещения, водитель не справился с управлением.

По данным столичной прокуратуры, он скончался от полученных травм. Водителя от удара зажало, и когда его достали спасатели, он уже не дышал. Оперативные службы продолжают работу на месте аварии. Медики пытались реанимировать мужчину, но он скончался на месте происшествия.

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