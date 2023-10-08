08 октября, 21:15Происшествия
Пассажиры самолета израильских авиалиний рассказали об обстановке в Тель-Авиве
Пассажиры самолета израильских авиалиний рассказали об обстановке в Тель-Авиве.
По их словам, ситуация в городе ужасная. Из бомбоубежища сразу в аэропорт, вместе с детьми. На рейсе Тель-Авив – Москва, который прилетел в столицу днем, не только туристы, но и жители Израиля. Они рассказали, что аэропорты переполнены, люди экстренно уезжают из страны.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.