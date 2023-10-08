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08 октября, 21:15

Происшествия

Пассажиры самолета израильских авиалиний рассказали об обстановке в Тель-Авиве

Пассажиры самолета израильских авиалиний рассказали об обстановке в Тель-Авиве

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Пассажиры самолета израильских авиалиний рассказали об обстановке в Тель-Авиве.

По их словам, ситуация в городе ужасная. Из бомбоубежища сразу в аэропорт, вместе с детьми. На рейсе Тель-Авив – Москва, который прилетел в столицу днем, не только туристы, но и жители Израиля. Они рассказали, что аэропорты переполнены, люди экстренно уезжают из страны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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