Пассажиры самолета израильских авиалиний рассказали об обстановке в Тель-Авиве.

По их словам, ситуация в городе ужасная. Из бомбоубежища сразу в аэропорт, вместе с детьми. На рейсе Тель-Авив – Москва, который прилетел в столицу днем, не только туристы, но и жители Израиля. Они рассказали, что аэропорты переполнены, люди экстренно уезжают из страны.

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