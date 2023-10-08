"Актуальный репортаж": в столице расследуют причины гибели топ-менеджеров из-за наркоза

В Москве расследуют череду загадочных смертей. Первой жертвой стал 45-летний топ-менеджер госкорпорации. Затем скончался основатель крупной российской IT-компании. Они оба умерли в клинике, будучи подключенными к трубкам с наркозным газом, но никаких операций при этом им делать не собирались.

Что это за новомодная процедура? И почему, несмотря на смертельный риск, пользуется популярностью? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.