Число жертв землетрясения в Афганистане превысило 2 тыс – СМИ

Более 2 тысяч человек погибли и еще свыше 9 тысяч пострадали в результате разрушительного землетрясения на западе Афганистана и его афтершоков. Об этом сообщает Reuters.

Все произошло 7 октября. Эпицентр находился на западе страны, в 40 километрах от города Герат. Землетрясение ощущалось также в соседних провинциях. В общей сложности разрушены почти полторы тысячи домов.

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