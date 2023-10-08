08 октября, 11:45В мире
Число жертв землетрясения в Афганистане превысило 2 тыс – СМИ
Более 2 тысяч человек погибли и еще свыше 9 тысяч пострадали в результате разрушительного землетрясения на западе Афганистана и его афтершоков. Об этом сообщает Reuters.
Все произошло 7 октября. Эпицентр находился на западе страны, в 40 километрах от города Герат. Землетрясение ощущалось также в соседних провинциях. В общей сложности разрушены почти полторы тысячи домов.
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