Новости мира: более 430 жителей Тайваня пострадали из-за тайфуна "Коину"

Из-за тайфуна "Коину" пострадали более 430 жителей Тайваня. Порывы ветра достигали 50 метров в секунду. В результате сотни людей обратились за медицинской помощью, а один человек погиб, сообщает агентство Reuters. Ураган повредил дома и множество лодок, повалил деревья. Более 360 тысяч семей остались без электричества, есть перебои с водоснабжением.

Глава МОК Томас Бах заявил, что большинство федераций поддержали допуск россиян к Олимпиаде в Париже под нейтральным флагом. Еще весной Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить к международным стартам российских и белорусских спортсменов, которые публично не поддерживают СВО. Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что в случае допуска россиян на соревнованиях выступят 108 российских атлетов. Однако окончательное решение еще не принято.

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