08 октября, 08:15Происшествия
Неизвестный мужчина разбил 14 автомобилей в Красногорске и скрылся
Полиция ищет мужчину, который повредил 14 автомобилей около жилого дома в районе ЖК "Изумрудные Холмы" в Красногорске. Неизвестный разбил лобовые и задние стекла машин, припаркованных вдоль одной улицы.
Судя по кадрам, там есть и такси, и частные автомобили. По данным МВД, полицейские опрашивают очевидцев и изучают записи с камер видеонаблюдения. Мотив вандала неизвестен.
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