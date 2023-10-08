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08 октября, 08:15

Происшествия

Неизвестный мужчина разбил 14 автомобилей в Красногорске и скрылся

Неизвестный мужчина разбил 14 автомобилей в Красногорске и скрылся

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Полиция ищет мужчину, который повредил 14 автомобилей около жилого дома в районе ЖК "Изумрудные Холмы" в Красногорске. Неизвестный разбил лобовые и задние стекла машин, припаркованных вдоль одной улицы.

Судя по кадрам, там есть и такси, и частные автомобили. По данным МВД, полицейские опрашивают очевидцев и изучают записи с камер видеонаблюдения. Мотив вандала неизвестен.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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