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Новости

08 октября, 20:30

Происшествия

Москвичам рассказали о главных новостях прошедшего дня

Москвичам рассказали о главных новостях прошедшего дня

Новости часа: к ликвидации ЧП на Крымском мосту привлекли 380 человек

На Крымском мосту завершена работа авиации по ликвидации последствий пожара

ДТП произошло на внутренней стороне 57-го км МКАД

В Москве задержали подозреваемого в убийстве арендодателя

Три человека погибли в результате взрыва на Крымском мосту

Работы по восстановлению Крымского моста начнутся после проверок следователей – власти

Новости часа: меры по восстановлению Крымского моста будут срочно выработаны – власти

Россиянин погиб во время полета на параплане в Турции

Новости часа: Севастополь полностью обеспечен топливом для отопительного сезона

ФСБ будет отвечать за организацию и координацию мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив. Соотвествующий указ подписал Владимир Путин.

Желтый уровень террористической опасности введен в Темрюкском районе Крыма. Власти Кубани просят временно отложить поездки в соседний регион. Количество проверяющих машины на Крымском мосту увеличат.

Подробнее об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: ЧП на Крымском мосту
происшествиярегионывидеоКарина Ильина
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