Москвичам рассказали о главных новостях прошедшего дня

ФСБ будет отвечать за организацию и координацию мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив. Соотвествующий указ подписал Владимир Путин.

Желтый уровень террористической опасности введен в Темрюкском районе Крыма. Власти Кубани просят временно отложить поездки в соседний регион. Количество проверяющих машины на Крымском мосту увеличат.

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